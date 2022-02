Milan Inter, i quattro nodi di Pioli per il Derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In vista del Derby di Coppa Italia, il tecnico rossonero fa i conti con pregi e difetti della sua squadra: l’analisi



Quattro punti nodali, quattro focus sui quali lavorare per migliorare in fretta e tornare a vincere dopo i due mezzi passi falsi in campionato: questo è l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli in vista di martedì.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola evidenzia gli aspetti su cui lavorare.

1 – Il gioco: tutti devono essere più coinvolti nella manovra collettiva, compreso il bomber Leao, l’uomo più in forma

2 – Il problema Kessié: l’ivoriano corre a vuoto, ma deve riscattarsi in fretta

3 – Brahim Diaz nel doppio ruolo di inventore e disturbatore della manovra nerazzurra

4 – La riconversione di Rebic: il furore del croato va trasformato in una risorsa