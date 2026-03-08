Milan Inter, Estupinan mette a segno un gol nel derby e raggiunge un particolare record: ecco quale

Milan Inter, Estupinan mette la sua firma nel derby e si rende protagonista di un record particolare: ecco quale

Il primo tempo del derby si chiude con il Milan in vantaggio per 1-0 grazie alla firma di Pervis Estupiñán. Al minuto 35, il terzino rossonero ha sfruttato un assist perfetto di Youssouf Fofana, bravo a pescarlo con un filtrante che ha tagliato fuori la difesa nerazzurra. Estupiñán ha controllato e scagliato un sinistro potente sotto la traversa, lasciando immobile Sommer. Con questa rete, il difensore entra ufficialmente nella storia della stracittadina, come riportato da Opta: «1 – Pervis Estupiñán è il primo ecuadoriano a segnare in un derby tra Milan e Inter tra tutte le competizioni».

Milan Inter: rossoneri padroni del campo, nerazzurri in difficoltà

Dopo il gol del vantaggio, la squadra di Massimiliano Allegri ha continuato a premere sull’acceleratore, sfiorando il raddoppio con Saelemaekers, che ha sprecato un’ottima occasione su suggerimento di Pulisic. L’Inter di Chivu è apparsa contratta e ha faticato a reagire, rendendosi pericolosa solo con un’iniziativa di Mkhitaryan finita tra le braccia di Maignan e un destro alto di Barella allo scadere. I nerazzurri, privi di Lautaro e Thuram, dovranno cambiare marcia nella ripresa per evitare che il Milan accorci le distanze in classifica e riapra ufficialmente il discorso Scudetto.