Milan Inter, i biglietti non ci sono ancora ma San Siro sarà pieno per il tanto atteso derby di ritorno: il dato

Milan Inter, San Siro si prospetta pieno in vista del tanto atteso derby di ritorno in campionato: ecco il dato

Nonostante il calendario abbia subito delle variazioni a causa delle Olimpiadi Invernali, l’entusiasmo del popolo rossonero non accenna a diminuire. In vista della fase calda della stagione, il Milan si prepara a giocare in un clima elettrizzante: le prossime tre gare casalinghe contro Como, Parma e Inter vedranno infatti un San Siro praticamente tutto esaurito. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la risposta del pubblico è stata massiccia, a testimonianza del grande supporto verso la squadra guidata da Massimiliano Allegri in questo momento cruciale della rincorsa al vertice.

Il dato più impressionante riguarda proprio le sfide che attendono il Diavolo nel suo tempio, dove il calore dei sostenitori sarà il dodicesimo uomo in campo per spingere i giocatori verso obiettivi prestigiosi.

Milan Inter, febbre da Derby: biglietti già introvabili

Il culmine di questa ondata di passione si raggiungerà nel weekend del 7-8 marzo. Sebbene la Lega Serie A non abbia ancora ufficializzato la data e l’orario esatti del Derby della Madonnina, la caccia al tagliando è già virtualmente conclusa. «Sul sito ufficiale milanista non ci sono già più biglietti in vendita», sottolinea la Rosea, confermando che la stracittadina contro i nerazzurri di Chivu è l’evento più atteso dell’anno.

I tifosi hanno polverizzato i posti disponibili in tempi record, ignorando l’incertezza sulla programmazione televisiva pur di assicurarsi un seggiolino per quello che si preannuncia come un incrocio Scudetto senza precedenti. Con il recupero contro il Como fissato per il 18 febbraio e la sfida al Parma del 22, il Meazza si trasformerà in una vera e propria bolgia per trascinare Allegri e i suoi ragazzi in un finale di stagione da protagonisti.

