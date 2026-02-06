Connect with us

Infortuni Milan, come stanno Pulisic e Leao? Ecco le ultime sulle condizioni dei due attaccanti rossoneri

Infortuni Milan, le condizioni di Pulisic e Leao in vista dell’importante sfida di campionato contro il Pisa: ecco le ultime

Il riposo concesso da Massimiliano Allegri cade a pennello per fare il punto sugli infortunati, con i riflettori puntati su Christian Pulisic e Rafael Leao. La situazione più delicata riguarda lo statunitense, reduce da un forfait forzato contro il Bologna a causa di una fastidiosa borsite all’altezza dell’ileopsoas. Le speranze di vederlo in campo contro il Pisa sono legate alla rapidità con cui si riassorbirà l’infiammazione, ma al momento lo staff medico predica estrema cautela per evitare ricadute.

Discorso diverso per il numero 10 rossonero. Rafael Leao ha assistito dalla panchina per 90′ alla sfida del Dall’Ara, frenato da un persistente fastidio all’adduttore che lo accompagna ormai da settimane. Sebbene non si tratti di una lesione grave, il dolore limita la sua esplosività, caratteristica fondamentale per il gioco del portoghese.

Infortuni Milan, monitoraggio quotidiano verso la sfida all’Arena Garibaldi

Le prossime sessioni di allenamento a Milanello saranno decisive per capire se i due potranno almeno figurare tra i convocati. Secondo le ultime indiscrezioni, «le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, nella speranza di portarli almeno in panchina contro il Pisa».

Allegri non vuole forzare la mano, specialmente considerando il fitto calendario che attende il Milan a febbraio, inclusa la gara di recupero contro il Como. La strategia sembra chiara: zero rischi inutili. Se i due top player non daranno garanzie totali entro metà settimana, è probabile che il tecnico si affidi ancora una volta a soluzioni alternative, cercando di preservare i suoi campioni per il tour de force finale.

