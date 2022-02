Il Milan accende il derby: ricordato il gol di Kakà nel 2005 – VIDEO

Mancano due giorni al derby di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, valido per la semifinale della competizione.

#OnThisDay in 2005

Was that @KAKA or Inzaghi? 😉⚽

Quando Ricky si trasformò in Superpippo 😉⚽ #SempreMilan

@skrill pic.twitter.com/zcvcSXOEAx

— AC Milan (@acmilan) February 27, 2022