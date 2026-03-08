HANNO DETTO
Milan Inter, De Winter: «Dobbiamo continuare così. Giocare di squadra e…»
Il difensore del Milan, Koni De Winter, ha parlato così ai microfoni di DAZN, al termine dell’intervallo del derby contro l’Inter. Ecco tutte le parole del giocatore rossonero.
Cambia il piano gara nel secondo tempo? «No, dobbiamo fare la stessa cosa: fare fatica, giocare di squadra e cercare il risultato».