Connect with us

HANNO DETTO

Milan Inter, De Winter: «Dobbiamo continuare così. Giocare di squadra e…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 giorni ago

on

By

De Winter

Milan Inter, De Winter parla ai microfoni di Dazn poco prima dell’inizio del secondo tempo: ecco tutte le sue parole

Il difensore del Milan, Koni De Winter, ha parlato così ai microfoni di DAZN, al termine dell’intervallo del derby contro l’Inter. Ecco tutte le parole del giocatore rossonero.

Milan Inter, le parole di De Winter

Cambia il piano gara nel secondo tempo? «No, dobbiamo fare la stessa cosa: fare fatica, giocare di squadra e cercare il risultato».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×