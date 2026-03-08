Connect with us

Milan Inter, Chivu presenta la sfida: «È un derby, sarà difficile anche sul piano mentale. Sulla classifica dico…»

Milan Inter, intervistato da CBS Sport, Cristian Chivu ha parlato così a quasi un’ora dal tanto atteso derby di campionato

Intervistato dai microfoni di CBS Sport, Cristian Chivu ha parlato così a poco più di un’ora dal fischio d’inizio del tanto atteso derby tra Milan e Inter. Ecco, di seguito, tutte le parole del tecnico nerazzurro.

Sulla classifica: «Non guardiamo la classifica, perché se guardiamo la situazione si suppone che non ci sia pressione. Ma è un derby, e sappiamo quanto sia difficile anche sul piano mentale».

Sul valore di un derby come quello tra Milan e Inter: «È qualcosa che dà sempre una motivazione extra, e al tempo stesso ti porta a tirare fuori un sacco di energie. Sapete quanto i nostri tifosi tengano a questa partita, non è facile costruire qualcosa sul piano mentale con questa situazione. Sappiamo di dover giocare un derby e quindi faremo del nostro meglio per cercare di vincerlo».

Sul tabù nerazzurro: «Saranno sei partite che l’Inter non riesce ad avere la meglio, quindi dobbiamo essere pronti».

QUOTE MILAN INTER – Derby della Madonnina infuocato, con l’Inter cerca di ipotecare il discorso scudetto, e il Milan che tenterà di riaprire i giochi ed avvicinarsi ai nerazzurri.
