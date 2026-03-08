Milan Inter, a San Siro c’è anche Gerry Cardinale: il numero uno di RedBird a colloquio con Ibrahimovic

Milan Inter, a San Siro ad assistere al derby c’è anche Gerry Cardinale: il numero uno di RedBird in compagnia di Ibrahimovic

Il clima del derby di Milano si scalda ulteriormente con la presenza in tribuna del numero uno di RedBird, Gerry Cardinale. Il proprietario del club non ha voluto far mancare il proprio supporto in una sfida cruciale per la corsa scudetto, dopo aver già fatto visita alla squadra di Massimiliano Allegri nella giornata di ieri a Milanello. Cardinale è stato inquadrato dalle telecamere di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio, posizionato nella zona riservata a bordocampo per vivere l’atmosfera del prato di San Siro.

Milan Inter, il supporto di Zlatan Ibrahimovic

Al fianco del numero uno del fondo americano è apparso, come di consueto, Zlatan Ibrahimovic. In qualità di Senior Advisor di RedBird, lo svedese sta seguendo da vicino ogni fase del pre-partita, confermandosi figura centrale nel raccordo tra proprietà e spogliatoio. La coppia è stata vista confabulare nei pressi delle panchine, osservando il riscaldamento di Leao e compagni.