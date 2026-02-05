News
Milan Inter, come ci arriveranno le due squadre al derby? Gli ostacoli di Allegri e Chivu prima della grande sfida
Milan Inter, quanti impegni importanti per le due squadre prima del tanto atteso derby: ecco il calendario a confronto
La Lega Serie A attende i verdetti europei per ufficializzare l’orario del derby della Madonnina, previsto per il weekend del 7-8 marzo. La sfida tra le due capoliste, attualmente separate da cinque punti, rappresenta il crocevia fondamentale per il titolo. Mentre l’Inter di Cristian Chivu mantiene la vetta, il Milan di Massimiliano Allegri punta a un filotto di vittorie per arrivare alla stracittadina con il minimo distacco possibile.
«L’obiettivo primario è tornare in Champions» continua a dichiarare Allegri pubblicamente, ma il calendario di febbraio offre una ghiotta opportunità di rimonta. I rossoneri affronteranno avversarie sulla carta abbordabili come Pisa, Parma e Cremonese, con l’unica vera insidia rappresentata dal Como. Al contrario, i nerazzurri dovranno gestire energie preziose a causa degli impegni internazionali.
Milan Inter, l’ostacolo europeo per Chivu
Il fattore stanchezza potrebbe giocare un ruolo chiave nella rincorsa del “Diavolo”. L’Inter dovrà infatti affrontare il doppio playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, aggiungendo due partite ad alta intensità a un calendario già fitto. In campionato, i ragazzi di Cristian Chivu sono attesi da sfide insidiose contro Sassuolo, Lecce e Genoa, oltre al big match contro la Juventus.
Se il Milan riuscirà a sfruttare le settimane di allenamento completo a Milanello, il derby di marzo potrebbe davvero riaprire i giochi. «Il derby dirà molto, ma anche le settimane precedenti potrebbero essere molto importanti» sottolineano gli esperti, convinti che la pressione psicologica di un eventuale aggancio possa pesare sulle gambe dei nerazzurri.
