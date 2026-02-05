Connect with us

HANNO DETTO

Mauro Milanese promuove il Milan di Allegri: «Punta allo scudetto! Credo che verso il derby…»

Published

8 secondi ago

on

By

mauro-milanese

Mauro Milanese promuove il Milan di Allegri: «Punta allo scudetto! Credo che verso il derby…». Segui le ultimissime

Il dibattito calcistico nazionale si accende intorno alle recenti mosse del club meneghino. Durante l’ultima puntata della nota trasmissione “Maracanà” in onda su TMW Radio, è intervenuto Mauro Milanese, ex difensore di alto livello e dirigente sportivo di grande esperienza, per analizzare il momento d’oro che stanno vivendo i rossoneri. Al centro della discussione, la profonda ristrutturazione tecnica e societaria che sta ridefinendo le ambizioni del Diavolo.

La rivoluzione tecnica: l’effetto di Massimiliano Allegri

Secondo Milanese, la scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri è stata la chiave di volta per ritrovare equilibrio. L’allenatore livornese, tecnico plurititolato celebre per la sua straordinaria capacità di leggere le partite in corso d’opera e per il suo pragmatismo tattico, ha saputo ridare un’identità precisa a una squadra che cercava certezze.

PAROLE – «Il Milan ovvio che punta allo Scudetto, non ha le coppe. Arrivare quarto non è un traguardo da festeggiare, io credo che sperano di vincere il derby per rilanciarsi in chiave Scudetto, guardano avanti»

Milanese ha sottolineato come la sinergia tra Tare e la proprietà stia portando frutti immediati, permettendo al Diavolo di muoversi con estrema efficacia sul mercato, puntellando i reparti con giocatori di personalità e qualità tecnica superiore.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan5 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: riflessioni sul riscatto di Fullkrug, le cifre per la cessione di Jimenez

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Pizzul Pizzul
News11 mesi ago Redazione Milannews24

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano e i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca…» – VIDEO

Morte Pizzul, storica intervista allo storico telecronista italiano scomparso nella giornata di oggi: il ricordo – VIDEO Nel giorno della...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×