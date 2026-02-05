Mauro Milanese promuove il Milan di Allegri: «Punta allo scudetto! Credo che verso il derby…». Segui le ultimissime

Il dibattito calcistico nazionale si accende intorno alle recenti mosse del club meneghino. Durante l’ultima puntata della nota trasmissione “Maracanà” in onda su TMW Radio, è intervenuto Mauro Milanese, ex difensore di alto livello e dirigente sportivo di grande esperienza, per analizzare il momento d’oro che stanno vivendo i rossoneri. Al centro della discussione, la profonda ristrutturazione tecnica e societaria che sta ridefinendo le ambizioni del Diavolo.

La rivoluzione tecnica: l’effetto di Massimiliano Allegri

Secondo Milanese, la scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri è stata la chiave di volta per ritrovare equilibrio. L’allenatore livornese, tecnico plurititolato celebre per la sua straordinaria capacità di leggere le partite in corso d’opera e per il suo pragmatismo tattico, ha saputo ridare un’identità precisa a una squadra che cercava certezze.

PAROLE – «Il Milan ovvio che punta allo Scudetto, non ha le coppe. Arrivare quarto non è un traguardo da festeggiare, io credo che sperano di vincere il derby per rilanciarsi in chiave Scudetto, guardano avanti»

Milanese ha sottolineato come la sinergia tra Tare e la proprietà stia portando frutti immediati, permettendo al Diavolo di muoversi con estrema efficacia sul mercato, puntellando i reparti con giocatori di personalità e qualità tecnica superiore.