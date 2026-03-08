Milan Inter, Brignone fa visita a San Siro: «Venire in questo stadio è qualcosa di speciale, il tifo è incredibile»

Milan Inter, Federica Brignone, intervistata a Milan Tv, ha parlato così dell’atmosfera di San Siro per il derby

Il pre-partita di Milan-Inter si è arricchito di presenze d’eccezione con la partecipazione dei campioni olimpici Federica Brignone e Dominik Paris. Invitata ufficialmente dal club rossonero per questa 28esima giornata di Serie A Enilive, la sciatrice azzurra ha espresso tutto il suo stupore per l’accoglienza della scala del calcio. «Venire in questo stadio è qualcosa di speciale, il tifo è incredibile», ha dichiarato la Brignone ai microfoni di Milan TV, sottolineando l’orgoglio di poter sostenere la squadra in una serata così prestigiosa.

Milan Inter, il brivido del prato di San Siro

Nonostante l’abitudine alle sfide ad alta tensione sulle piste innevate, l’impatto con il pubblico milanese ha sorpreso gli atleti. Federica Brignone ha ammesso di aver provato una forte emozione nel calpestare l’erba del Meazza: «Mi sono tremate le gambe, nelle nostre gare non sentiamo questo rumore». Dello stesso avviso Dominik Paris, che ha definito l’invito della società per il derby come un «momento speciale», confermando il legame profondo tra i grandi campioni dello sport italiano e i colori rossoneri.