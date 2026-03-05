Connect with us

Milan Inter, arbitra Doveri! Sarà il suo quinto derby della Madonnina: ecco i precedenti

2 ore ago

Milan Inter, arbitra Doveri! Sarà il suo quinto derby della Madonnina: i numeri dei precedenti tra campionato e coppe nazionali dell’arbitro di Roma 1

Il derby di Milano in programma domenica avrà come arbitro Daniele Doveri di Roma 1, che dirigerà la 14ª gara stagionale tra Serie A e Serie B. Doveri, 48 anni, è stato un arbitro di esperienza, avendo sventolato 47 cartellini gialli e 1 rosso (a Nzola in Pisa-Parma).

I precedenti di Doveri con le due milanesi

Per Doveri, si tratterà del quarto derby milanese della sua carriera. Ecco i principali precedenti:

  • Milan-Inter 0-3 (2021): una vittoria netta per i nerazzurri.
  • Milan-Inter 1-1 (2021): un pareggio nel campionato di Serie A.
  • Inter-Milan 0-3 (2022): semifinale di ritorno della Coppa Italia, con l’Inter eliminata dai rossoneri.
  • Milan-Inter 0-2 (2019): il primo derby diretto da Doveri, vinto dall’Inter.

Bilanci complessivi con le due squadre

Doveri ha arbitrato 39 volte l’Inter, con un bilancio di 16 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte per i nerazzurri. Per quanto riguarda il Milan, Doveri ha diretto 34 partite, registrando 19 vittorie, 6 sconfitte e il resto in pareggi.

Il bilancio complessivo di Doveri con entrambe le squadre evidenzia una certa equità, ma anche una leggera preferenza per i rossoneri, con più vittorie dirette per loro.

