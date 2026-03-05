Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà il Derby della Madonnina

Arbitro Milan Inter, la designazione ufficiale per la 28ª giornata di Serie A: è stato scelto chi dirigerà la sfida di domenica sera a San Siro

La tensione sale in vista del Derby della Madonnina, in programma domenica alle ore 20.45. Per un match di tale caratura, i vertici arbitrali hanno puntato sulla garanzia offerta da Daniele Doveri. L’ufficiale di gara romano, noto per il suo stile di conduzione autorevole e per la capacità di mantenere la calma nei momenti di alta tensione agonistica, sarà l’incaricato di gestire il confronto tra il club di via Aldo Rossi e la formazione guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno ed ex difensore di grande intelligenza tattica.

In questa stagione, il bilancio dell’arbitro con la squadra allenata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese plurititolato, è di due precedenti in campionato. Sotto la sua direzione, il Milan ha ottenuto una netta vittoria esterna per 0-3 contro l’Udinese e un pareggio per 1-1 sul difficile campo dell’Atalanta. Domenica, la sfida si preannuncia ancora più complessa, con l’Inter che cercherà di imporre il proprio gioco nonostante la pressione dei tifosi rossoneri che riempiranno il Meazza.

Il supporto tecnologico sarà affidato a una squadra di primo livello per evitare polemiche in una gara che può decidere i vertici della classifica. In sala video, nel ruolo di VAR, opererà Abisso, coadiuvato da Di Bello come AVAR. Gli assistenti di linea saranno Baccini e Berti, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Marchetti. L’attenzione sarà massima su ogni fischio, in un clima di sportività che tutta la città di Milano si augura di vivere.

La squadra arbitrale al completo

Di seguito, il dettaglio ufficiale della designazione per la stracittadina:

Arbitro: DOVERI

Assistenti: BACCINI – BERTI

– IV uomo: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: DI BELLO

