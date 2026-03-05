Connect with us

News

Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà il Derby della Madonnina

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

arbitro

Arbitro Milan Inter, la designazione ufficiale per la 28ª giornata di Serie A: è stato scelto chi dirigerà la sfida di domenica sera a San Siro

La tensione sale in vista del Derby della Madonnina, in programma domenica alle ore 20.45. Per un match di tale caratura, i vertici arbitrali hanno puntato sulla garanzia offerta da Daniele Doveri. L’ufficiale di gara romano, noto per il suo stile di conduzione autorevole e per la capacità di mantenere la calma nei momenti di alta tensione agonistica, sarà l’incaricato di gestire il confronto tra il club di via Aldo Rossi e la formazione guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno ed ex difensore di grande intelligenza tattica.

In questa stagione, il bilancio dell’arbitro con la squadra allenata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese plurititolato, è di due precedenti in campionato. Sotto la sua direzione, il Milan ha ottenuto una netta vittoria esterna per 0-3 contro l’Udinese e un pareggio per 1-1 sul difficile campo dell’Atalanta. Domenica, la sfida si preannuncia ancora più complessa, con l’Inter che cercherà di imporre il proprio gioco nonostante la pressione dei tifosi rossoneri che riempiranno il Meazza.

Il supporto tecnologico sarà affidato a una squadra di primo livello per evitare polemiche in una gara che può decidere i vertici della classifica. In sala video, nel ruolo di VAR, opererà Abisso, coadiuvato da Di Bello come AVAR. Gli assistenti di linea saranno Baccini e Berti, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Marchetti. L’attenzione sarà massima su ogni fischio, in un clima di sportività che tutta la città di Milano si augura di vivere.

La squadra arbitrale al completo

Di seguito, il dettaglio ufficiale della designazione per la stracittadina:

  • Arbitro: DOVERI
  • Assistenti: BACCINIBERTI
  • IV uomo: MARCHETTI
  • VAR: ABISSO
  • AVAR: DI BELLO

LE ULTIMISSIME IN CASA MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

andre corinthians andre corinthians
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: si complica l’affare André, Allegri verso il Real Madrid a fine stagione?

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×