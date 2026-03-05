Milan Inter, Leao sembra al sicuro: ballottaggio per chi lo affiancherà! C’è un favorito

Milan Inter si avvicina e per Allegri è aperto il ballottaggio su chi affiancherà Leao in attacco domenica

Il derby di Milano è ormai alle porte, tra tre giorni si giocherà la sfida che potrebbe riaprire il discorso Scudetto oppure chiuderlo definitivamente. Per questo Massimiliano Allegri è chiamato a preparare la partita perfetta.

In queste ore il tecnico toscano, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe alle prese con un dubbio legato all’attacco da schierare domenica contro l’Inter. Sicuro di una maglia Rafael Leao, che a Cremona dopo aver sprecato due ottime occasioni ha trovato il suo nono gol in campionato. Per l’altro posto è una corsa a due.

Leao c’è: Pulisic o Nkunku al suo fianco?

Il ballottaggio è aperto, Pulisic e Nkunku si giocano la titolarità. Al momento secondo La Gazzetta sarebbe il francese a partire favorito. Il mister vorrebbe sfruttare le ripartenze come fatto nella gara di andata.

