Milan Inter, Allegri scrive la storia del derby di Milano in Serie A: due dati evidenziano il dominio rossonero
Il Milan conquista il Derby di Milano e lo fa con un risultato pesante anche dal punto di vista statistico. Nella 28ª giornata di Serie A, i rossoneri hanno superato l’Inter per 1-0 grazie alla rete decisiva di Pervis Estupinan, terzino sinistro della formazione allenata da Massimiliano Allegri, portando a casa il secondo successo stagionale nella stracittadina.
Un dato significativo, celebrato anche da Opta, che sottolinea come questo risultato rappresenti un evento che mancava da diversi anni nel campionato italiano. Il portale statistico ha infatti evidenziato: «Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore».
Per i rossoneri si tratta di un segnale importante all’interno di una stagione fin qui molto positiva. Il Milan continua infatti a mantenere il secondo posto in classifica, riaprendo almeno parzialmente la corsa allo scudetto, anche se la distanza dal vertice resta di sette punti.
Un altro dato interessante riguarda la fase difensiva della squadra milanista. Anche nella sfida di ritorno, infatti, il Milan è riuscito a mantenere la porta inviolata contro l’Inter. Lo stesso era accaduto nella gara d’andata, decisa dal gol dell’attaccante statunitense Christian Pulisic.
Questo significa che il Milan è l’unica squadra del campionato a essere riuscita a non subire gol dall’Inter in questa stagione di Serie A. L’attacco nerazzurro, tra i più prolifici del torneo, è rimasto a secco esclusivamente nelle due stracittadine.
Dietro questi numeri c’è soprattutto il lavoro di Massimiliano Allegri, tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera, che ha costruito una squadra molto solida sul piano difensivo. Fondamentale anche il contributo del portiere francese Mike Maignan, protagonista soprattutto nella sfida del girone d’andata con una serie di interventi decisivi che avevano permesso al Milan di proteggere il vantaggio.
