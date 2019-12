Milan, inizia il processo di epurazione: chi lascerà oltre a Biglia e Borini

Inizia il secondo blocco di “epurazione” effettuato dal Milan: oltre a Biglia e Borini ecco chi altro potrebbe lasciare Milanello

Al Milan è cominciato il secondo blocco di “epurazioni” compiuto da Elliott e l’attuale dirigenza dopo quello iniziato l’anno scorso con la partenza di Jose Mauri, Zapata, Abate, Montolivo e Bertolacci. Al termine di quest’annata, se non anche a gennaio, saranno diversi i calciatori destinati a lasciare Milanello una volta per tutte. Ecco chi:

Fabio Borini e Lucas Biglia sono le due certezze, entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza nel prossimo giugno e non verranno prolungati; Ante Rebic, presente nella festa natalizia dell’Eintracht, ha manifestato la propria volontà di tornare in Bundesliga e visto lo scarso utilizzo fatto in stagione da Pioli verrà probabilmente accontentato. Probabile anche la partenza di Ricardo Rodriguez, scadenza 2021, richiesto dal Napoli di Gattuso e con diversi estimatori anche in Germania; discorso simile per Calhanoglu anche lui in scadenza tra un anno e mezzo.

Più complessa invece la posizione di Bonaventura (giugno 2020) e Donnarumma (2021), entrambi i giocatori attendono il prolungamento con il Milan ma fondamentale in tal senso sarà l’azione diplomatica che la dirigenza del Diavolo riuscirà ad instaurare con il loro procuratore Mino Raiola.