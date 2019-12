Rebic e André Silva insieme alla cena dell’Eintracht: «Ritorno in vista» – FOTO

Ieri si è tenuta la cena di Natale dell’Eintracht Francoforte, tra i presenti anche Ante Rebic che è attualmente al Milan in prestito

Ha sorpreso la presenza di Ante Rebic alla cena di Natale dell’Eintracht Francoforte, il calciatore croato è infatti in prestito al Milan dopo l’operazione avvenuta in estate e che ha spinto a compiere il percorso inverso ad André Silva (anche lui presente ieri).

Al termine della cena il tecnico del club tedesco Adi Hutter ne ha parlato in conferenza stampa: «Per caso eravamo nello stesso ristorante. Ho parlato con lui 20 minuti, è stata una bella chiacchierata. Non si è mai slegato dall’Eintracht, qui ha fatto bene. Sono stato molto contento di vederlo, così come lui era felice di vedere i suoi ex compagni. Torna a gennaio? A Milano è in prestito, sicuramente tornerà, ma non so quando. Vediamo cosa succederà».