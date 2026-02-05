Milan, imbattibilità storica in trasferta: un record che dura da 22 partite

Milan, il Diavolo non perde in trasferta da 22 partite consecutive, c’è un record storico che rende i rossoneri tra i più forti in Europa

Il Milan sta vivendo una stagione storica, con un primato che sta facendo la differenza: l’imbattibilità in trasferta. I rossoneri, sotto la guida di Massimiliano Allegri, stanno dominando fuori casa in un modo che non si vedeva da anni. Con un record che vanta ben sette vittorie e cinque pareggi nelle prime dodici partite lontano da San Siro, il Milan si è confermato una delle squadre più forti in trasferta della Serie A. Questo primato non è mai stato raggiunto da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004-05. Inoltre, nei cinque principali campionati europei, solo il Bayern Monaco può vantare lo stesso record.

Successo a Bologna, squadra compatta e concentrata

Nel recente incontro con il Bologna, il Milan ha confermato la sua superiorità, chiudendo il match con un netto 0-3. La squadra è sembrata in controllo per tutto l’incontro, con una performance solida e determinata che ha permesso ai rossoneri di festeggiare la vittoria già nel primo tempo. Dopo il trionfo, il gruppo ha fatto ritorno a Milano per un breve allenamento, seguito da un giorno di riposo prima di prepararsi per la prossima sfida. La continuità e la concentrazione sono diventati elementi fondamentali per il Milan, che sta affrontando un calendario difficile con grinta e determinazione.

Milan inarrestabile in trasferta, Allegri guarda avanti

Il prossimo impegno del Milan arriverà il venerdì 13 febbraio, con la trasferta contro il Pisa, un’altra sfida che mette in palio punti importanti per il campionato. Il Milan sta costruendo il proprio futuro lontano da San Siro, con un record esterno che è uno degli aspetti più forti della sua stagione. Quella contro il Pisa sarà la terza partita consecutiva fuori casa per i rossoneri, a conferma di una serie di trasferte che sta segnando il ritmo della stagione.

Il motore della stagione: un Milan imbattuto da 22 partite consecutive

A dimostrazione della solidità mostrata dai rossoneri, il Milan è imbattuto da 22 partite consecutive in Serie A, una striscia che non si vedeva dal 1992-93, quando la squadra di Fabio Capello arrivò a quota 23. Con 14 vittorie e 8 pareggi, il Milan sta vivendo una delle sue stagioni più positive, soprattutto grazie alla forza mostrata fuori casa. Questo andamento sta dando sicurezza alla squadra e al tecnico Massimiliano Allegri, che può guardare con ottimismo ai prossimi impegni.