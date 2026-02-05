Lotta Scudetto, Milan e Inter si contendono il primato: il calendario delle milanesi a caccia tricolore

Lotta Scudetto, i calendari di Milan e Inter sono molto differenti: quale squadra ha la strada più difficile verso la conquista del tricolore?

La corsa per lo scudetto in Serie A entra nel vivo, con Milan e Inter che si preparano ad affrontare un marzo fondamentale per le loro ambizioni. Mentre il Milan di Massimiliano Allegri e l’Inter di Cristian Chivu sono in lotta per il primo posto, il calendario delle due squadre offre scenari molto diversi, che potrebbero influenzare l’esito finale della stagione.

Il calendario del Milan: partite cruciali per mantenere la scia dell’Inter

Il Milan si prepara ad affrontare una serie di partite importanti, ma senza scontri diretti con le rivali per lo scudetto. Dopo il derby di marzo, i rossoneri affronteranno squadre di bassa classifica, come Pisa, Como, Parma e Cremona. Questi match, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, offrono al Milan l’opportunità di guadagnare punti fondamentali per rimanere nella corsa al titolo senza il rischio di affrontare squadre immediate concorrenti. La squadra di Allegri avrà la possibilità di mantenere il ritmo della capolista, sfruttando i recuperi fisici tra un impegno e l’altro.

Il calendario dell’Inter: più partite e sfide decisamente più difficili

Al contrario, l’Inter si troverà ad affrontare un calendario molto più fitto e impegnativo. Cristian Chivu e i suoi uomini dovranno giocare sette partite in un mese, tra cui quella cruciale contro la Juventus, e altre sfide difficili contro Sassuolo, Lecce e Genoa. Ma non è tutto: l’Inter è anche impegnata nelle competizioni europee, con i playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt e la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Questi impegni extra potrebbero mettere alla prova la resistenza della squadra, che dovrà gestire al meglio la propria rosa.

Milano in bilico: come il calendario influenzerà il cammino verso lo scudetto

Con un calendario più impegnativo, l’Inter rischia di dover affrontare il carico di partite in modo più intenso, mentre il Milan potrebbe approfittare dei suoi impegni relativamente più leggeri per mantenere il passo. Il mese di marzo sarà decisivo: chi saprà gestire meglio il proprio calendario avrà un vantaggio determinante per la corsa scudetto.