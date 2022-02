Milan, il report UFFICIALE dell’allenamento odierno

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale del Milan, il report dell’allenamento odierno tra le mura amiche di Milanello

Sul sito ufficiale del Milan, il report dell’allenamento odierno tra le mura amiche di Milanello.

Secondo allenamento settimanale questa mattina a Milanello, in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare l’Udinese a San Siro venerdì 25 febbraio alle ore 18.45.

REPORT

Squadra divisa in due gruppi per l’allenamento odierno. Il primo, composto dagli undici partenti di Salerno, ha iniziato il lavoro in palestra, dove ha effettuato l’attivazione muscolare e una serie di lavori sulla forza prima di uscire sul campo, il ribassato, dove ha disputato una serie di partitelle su campo ridotto.

Gli altri componenti della rosa, dopo aver svolto l’attivazione muscolare in palestra, sono usciti sul centrale, dove hanno proseguito il riscaldamento con alcune esercitazioni sul possesso. A seguire, questo gruppo ha disputato una partita di allenamento a ranghi misti contro la formazione Primavera.

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede una seduta di allenamento al mattino.