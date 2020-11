Milan, il punto sugli infortunati: si aggiungono altri due nomi

Milan, il punto sugli infortunati: Ibra e Leao vogliono accorciare i tempi, c’è poi Musacchio in lento recupero ed ora altri due nomi

Milan, il punto sugli infortunati: Ibra e Leao vogliono accorciare i tempi, c’è poi Musacchio in lento recupero ed ora altri due nomi. Niente di preoccupante ma comunque pesante per l’assenza in campo contro la Fiorentina. Parliamo di Bennacer e Castillejo, affaticamento muscolare per entrambi (LEGGI QUI). Dunque precauzionalmente a riposo in vista dei prossimi scontri ravvicinati. Al loro posto rispettivamente Tonali e Saelemaekers.

IL PUNTO- Leao ed Ibra puntano ad accorciare i tempi, probabilmente sostenuti anche da una certa pressione mediatica. Fuori anche Musacchio ormai da diverso tempo, al quale si associano anche Bennacer e Castillejo, come sopra riportato. Giovedì c’è il Celtic in casa, è già retrocesso, probabile ulteriore riposo per tutti, sicuramente per Musacchio.