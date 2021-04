Milan, Il peggior in campo ha un nome insolito: succede ma è già passato, è già ora di guardare oltre, di dedicarsi alla prossima trasferta

Milan, il peggior in campo ha un nome insolito: succede ma è già passato, è già ora di guardare oltre, di dedicarsi alla prossima. All’indomani della gara con la Sampdoria, il Milan fa i conti con le tante insufficienze, una in particolare, quella molto pesante a Theo Hernandez, il cui voto si divide tra il 4 (Gazzetta) ed il 4,5 di Repubblica.

VOTO 4- La rosea non fa sconti e “punisce” con un 4 l’erroraccio del terzino che consente a Quagliarella di battere agevolmente Donnarumma. Un regalo che l’attaccante doriano probabilmente non si sarebbe mai aspettato: “Come Arthur con Benevento, altro che costruzione dal basso…solo il classico passaggio sbagliato del terzino in una partita già depressa di suo”.