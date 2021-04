Milan Sampdoria 1-1, le pagelle rossonere: Hauge ci mette una pezza

Rallenta il Milan, costretto al pari da un’ottima Sampdoria ma soprattutto da un incredibile errore di Theo; Hauge evita il ko

Solo un punticino per il Milan in questa vigilia pasquale; i rossoneri vanno ancora una volta sotto in casa per mano di Quagliarella che punisce un errore inspiegabile di Theo Hernandez; blucerchiati in 10 per l’espulsione di Adrien Silva, ci pensa Hauge nel finale ad evitare la sconfitta mentre Kessié va ad un passo dal gol partita nel recupero. Le pagelle rossonere di Milan-Sampdoria:

Donnarumma 6,5 Deve volare per disinnescare l’incornata di Thorsby, ‘uccellato’ senza colpe da Quagliarella.

Saelemaekers 5,5 Nell’inedito ruolo di terzino, va in difficoltà sulle avanzate di Damsgaard e Augello (dal 46′ Kalulu 6,5 Si conferma un elemento di sicuro affidamento).

Kjaer 6,5 La chiusura di pura lettura ad inizio partita andrebbe mostrata in ‘loop’ nelle scuole calcio.

Tomori 6 L’esperienza di Quagliarella è un buon banco di prova; duello chiuso in parità.

Theo Hernandez 4,5 Provvidenziale su Damsgaard nel primo tempo ma sull’errore che porta al gol di Quagliarella non riusciamo a trovare un senso logico.

Bennacer 5,5 Ancora imballato dalla lunga inattività, la pressione della mediana blucerchiata lo mette in difficoltà (dal 60′ Tonali 6 Gestisce il possesso e la transizione).

Kessié 6,5 Meno dominante rispetto ad altre partite però è lui a pescare Hauge per il punto del pari e va ad un passo dal gol partita in pieno recupero.

Castillejo 5,5 Qualche spunto interessante ma mai realmente pericoloso (dal 74′ Hauge 6,5 Al primo spunto trova il fondamentale gol del pareggio).

Calhanoglu 5,5 Movenze e passo sembrano quelli dei tempi migliori, precisione ed incisività non ancora.

Krunic 5 Sistemato sull’out mancino non entra mai nel vivo del gioco (dal 60′ Rebic 6 Ha voglia di spaccare il mondo, fa tanto movimento ma manca il colpo).

Ibrahimovic 5 Al netto del contatto con Augello, nessun pericolo creato alla difesa doriana.

All. Pioli 5,5 Ennesimo pareggio interno, al netto della vittoria di Firenze, quando il suo Milan va sotto, non riesce mai a ribaltarla. Ranieri ha vinto il duello, imbrigliando le trame rossonere e gestendo senza particolari affanni anche l’inferiorità numerica.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 7,5, Tonelli 6,5, Colley 6,5, Augello 5 (dal 90′ Yoshida sv); Candreva 6,5 (dal 90′ Leris sv), Thorsby 6, Adrien Silva 4,5, Damsgaard 6,5 (dal 90′ Verre sv); Gabbiadini 6 (dal 62′ Askildsen 6), Quagliarella 6,5 (dall’84’ Keita Balde sv). All. Claudio Ranieri 6,5.