Milan, il Napoli per qualcuno è una grande occasione, l’opportunità di cancellare prestazioni opache magari con qualcosa di inaspettato

Milan, il Napoli per qualcuno è una grande occasione, l’opportunità di cancellare prestazioni opache magari con qualcosa di inaspettato. Tuttosport di questa mattina parla di Leao, come di colui che molto probabilmente dovrebbe più degli altri cogliere questa chance, in modo tale da non essere più considerato un giocatore da fiammate ma una certezza: “Leao, ora serve un goal da Ibra”. E ancora: “Il portoghese è a secco da ben due mesi, questa è un’occasione che non può fallire”.

INTANTO IBRA- Pioli spera con tutto se stesso che possano arrivare le risposte desiderate, mentre Ibra spinge a Milanello per rientrare contro lo United, giovedì a San Siro. «Deve crescere». Queste le parole del tecnico riferite al portoghese qualche giorno fa, ad ogni modo anche per lui sappiamo che il tempo dell’attesa è quasi finito.