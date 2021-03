Pioli: «Leao? Sta dando tanto. Ecco in cosa deve migliorare»

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato di Rafael Leao

Momento di difficoltà per Rafael Leao nelle sue ultime apparizioni. Ne ha parlato durante la conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli il tecnico rossonero Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni sul portoghese.

«Credo che io devo proteggere i miei giocatori, soprattutto quando vedo comportamenti giusti e disponibilità, questi ce li ha Leao. Forse l’anno scorso non stava dentro la partita con continuità, poi è normale che da lui ci si aspetta giocate importanti per che le ha. Lui sta dando tanto poi il gol arriverà. Deve migliorare nel riconoscere i tempi di gioco, senza fare scatti inutili. Credo sia una crescita normale per un ragazzo così giovane.»