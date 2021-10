Stankovic: «Vi svelo un segreto su Ibrahimovic, ecco quale»

Dejan Stankovic, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttomercatoweb.com ha raccontato aneddoti su Ibrahimovic, le sue parole

«Ibra è completamente diverso da quello che fa vedere, direi che è proprio il contrario. Zlatan Ibrahimovic, il vero Zlatan Ibrahimovic, è umile e timido. Quando siamo tra amici, è introverso e riservato. Forse adesso ho svelato il suo segreto (ride, ndr), ma è un vero pezzo di pane. Ha un cuore enorme, credetemi. Recentemente ha compiuto 40 anni e ne approfitto quindi per rifargli i miei auguri. Mi fa piacere che sia ancora in campo a quest’età e che lotti sempre come un leone. È un valore aggiunto per il Milan, anche a livello umano e non solo calcistico, perché a 40 anni sa cosa può e non può fare in campo. La sua presenza cambia e sposta già da sola gli equilibri»