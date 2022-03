Come riportato dall’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, Zlatan Ibrahimovic ha svolto del lavoro supplementare in palestra

Zlatan Ibrahimovic ci tiene ad essere al top della forma per questo finale di stagione. L’attaccante del Milan, come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, dopo l’allenamento di oggi si è fermato un’ora e mezza in più per svolgere un lavoro supplementare in palestra.

IL REPORT DI OGGI A MILANELLO