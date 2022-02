Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il Derby Milan Inter di Coppa Italia, Stefano Pioli ha parlato anche delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic

IBRAHIMOVIC – «Sta un pochino meglio, per Napoli non so se ci sarà. Va valutato giorno dopo giorno».