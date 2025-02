Milan Hellas Verona, ballottaggio Gimenez-Abraham? Quest’attaccante è ora in vantaggio. Le ultimissime notizie sui rossoneri

A San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 25ª giornata di Serie A tra il Milan e l’Hellas Verona. Santiago Gimenez, nuovo acquisto rossonero, è il favorito per una maglia da titolare con dunque Abraham in panchina.. Di seguito la probabile formazione.

Milan, la probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah/Sottil/Jimenez, Joao Felix, Leao; Gimenez Allenatore: Sergio Conceicao.