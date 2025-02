Condividi via email

Milan Hellas Verona, Conceicao prepara la mossa a sorpresa: possibile turnover in queste zone di campo. Le ultimissime notizie

Il Milan, reduce dalla sconfitta per 1-0 l’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord, ha la testa proiettata sull’Hellas Verona. Sergio Conceicao, per questa sfida, probabilmente effettuerà qualche cambio nella formazione titolare.

Come riportato dal Corriere dello Sport potrebbe scendere in campo dal primo minuto Filippo Terracciano sulla destra o a centrocampo come all’andata. I prossimi giorni saranno decisivi.