Milan, Giroud in pole ma con alternativa immediata, il Milan non può e non vuole far passare tutto il tempo a disposizione per l’acquisto. Gazzetta dello sport di questa mattina apre ad un ritorno di fiamma da parte dei rossoneri, i quali sembrerebbero puntare nuovamente su Jovic del Real Madrid: “Giroud in pole. Ma ora il club ha l’alternativa: Jovic dal Real. Il francese deve liberarsi dal Chelsea. Da Madrid pronti al prestito del serbo”.

COME- . Prestito. “Il Real- si legge- è infatti disposto a cedere l’attaccante in prestito, da valutare se con diritto di riscatto o meno. Intanto Jovic avrebbe modo di farsi apprezzare in rossonero, e mostrare finalmente il proprio repertorio: quello su cui il Real aveva scommesso nell’estate del 2019, arrivando a pagare oltre sessanta milioni di euro all’Eintracht Francoforte”.