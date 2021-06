Countdown Giroud: ecco cosa manca per la fumata bianca

Countdown Giroud: il Milan aspetta che il centravanti si liberi dal Chelsea gratis dopo aver trovato l’accordo coi rossoneri

Countdown Giroud: il francese ha trovato negli ultimissimi giorni l’accordo per un biennale da 3.5 milioni a stagione più bonus ma è ancora legato al Chelsea da un anno di contratto. Gli inglesi hanno infatti esercitato l’opzione unilaterale per il rinnovo annuale con l’attaccante della Francia.

RESCISSIONE CONCORDATA – Tuttavia dall’entourage del calciatore assicurano che il Chelsea abbia promesso a Giroud di liberarlo a zero in caso di accordo con una squadra non inglese. Il Milan si aspetta che questo accordo venga mantenuto per poter completare il terzo colpo di mercato dopo Maignan e Tomori.