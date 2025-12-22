Milan Giovanili, i risultati del weekend: dilaga la Primavera Femminile, solo un pari per quella maschile

Milan Giovanili, ecco i risultati del weekend: tante importanti vittorie chiudono il 2025. Dilaga la Primavera Femminile

Il settore giovanile del Milan chiude il 2025 con un fine settimana ricco di gol e successi che confermano l’ottimo lavoro svolto nei vivai maschile e femminile. Le formazioni Under 16 e Under 15, guidate rispettivamente da Marco Parolo e Cresta, hanno dominato le sfide casalinghe contro il Cagliari con i punteggi di 5-0 e 4-0, blindando il primato nei loro gironi grazie alle doppiette di Borsa e Fiorenza.

Milan Giovanili, che risultato per la Primavera Femminile

Grande protagonista anche la Primavera femminile, capace di travolgere il Brescia in trasferta per 7-1 con le doppiette di Arboleda e Di Falco, portandosi a un solo punto di distacco dalla Juventus capolista. Risultati positivi arrivano anche dalle Under 17: la squadra maschile ha vinto il recupero a Monza per 3-2 grazie alle reti di Rusu, Colombo e Menon, mentre quella femminile ha superato la Rosatese con un netto 4-0 trascinata dalla doppietta di Reccagni.

In Primavera 1, i ragazzi rossoneri hanno strappato un pareggio per 1-1 sul campo del Napoli con il gol di Lontani, mentre l’unica sconfitta del weekend è arrivata dall’Under 18, battuta in casa dalla Roma per 3-2 nonostante le marcature di Agresta e Batistini.