Milan Giovanili, i risultati del weekend: vittoria della Primavera femminile. L’U16 supera l’Atalanta per 2-0

Milan Giovanili, ecco i risultati del weekend: grandi vittorie per la Primavera Femminile e l’Under 16. Le partite

Il freddo weekend di metà dicembre ha portato in dote molte soddisfazioni per il Settore Giovanile del Milan. La Primavera Femminile è stata una delle protagoniste assolute, superando l’Hellas Verona per 3-1 grazie alle reti di Artioli, Appiah e Strauss e confermandosi nelle zone alte della classifica. Grande prova di forza anche per le due formazioni Under 17: la maschile ha travolto l’Udinese 4-2 con la doppietta di Menon e i gol di Avogadro e Rusu, mentre la femminile si è imposta 2-0 sul Locate con Ferranti e Fiore a segno.

Nonostante il successo delle Under, la Primavera maschile non è andata oltre l’1-1 in trasferta contro il Bologna (gol di Lontani), mentre l’Under 18 ha pareggiato 0-0 contro l’Hellas Verona.

Milan Giovanili, L’exploit dell’Under 16 sul campo dell’Atalanta

Una delle vittorie più significative del fine settimana è stata quella ottenuta dall’Under 16 di mister Parolo, che ha conquistato un importante 0-2 sul difficile campo dell’Atalanta grazie alle marcature di De Nicola e Marasco. Tra le categorie più giovani, da segnalare la goleada dell’Under 10 (8-3 al Cimiano) e dell’Under 11 (6-2 all’Orione). L’unico intoppo, oltre al rinvio dell’Under 15, è arrivato per l’Under 15 Femminile e le due Under 11 e Under 9. Nel complesso, però, il bilancio è decisamente positivo, mostrando la vitalità e la profondità dei vivai rossoneri.