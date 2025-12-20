Milan giovanili, il programma del weekend per tutte le categorie. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Mentre le formazioni non agonistiche si godono già il meritato riposo, il Settore Giovanile del Milan si appresta a vivere un ultimo, intensissimo weekend di calcio prima delle festività natalizie. Con il girone di ritorno che entra nel vivo, le giovani promesse rossonere sono chiamate a confermare quanto di buono mostrato finora, seguendo la linea della cultura del lavoro tracciata dalla nuova dirigenza.

La Primavera maschile vola a Napoli

Il piatto forte del programma riguarda la Primavera maschile. Dopo aver ottenuto un prezioso e convincente successo contro il Parma, i ragazzi del Diavolo sono attesi dalla complicata trasferta di Napoli. La sfida, in programma domenica alle ore 15.00, rappresenta un test di maturità fondamentale per testare le ambizioni del gruppo. Il nuovo corso del club, supervisionato da Igli Tare — il nuovo Direttore Sportivo rossonero celebre per la sua capacità di valorizzare i vivai e scovare talenti in erba — punta moltissimo sulla crescita di questa categoria, considerata il serbatoio naturale per la prima squadra guidata da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese plurititolato che non ha mai nascosto di voler monitorare da vicino i progressi dei più giovani.

Il programma completo: sfide cruciali per Under 16 e 15

Non solo Primavera. Il weekend del PUMA House of Football e delle trasferte lombarde sarà ricchissimo:

Venerdì 19 Dicembre : L’ Under 18 apre le danze ospitando la Roma in un match d’alta classifica.

: L’ apre le danze ospitando la in un match d’alta classifica. Sabato 20 Dicembre : Recupero fondamentale per l’ Under 17 nel derby contro il Monza al CS Berlusconi, mentre l’ Under 17 femminile riceve la Rosatese.

: Recupero fondamentale per l’ nel derby contro il al CS Berlusconi, mentre l’ riceve la Rosatese. Domenica 21 Dicembre: Oltre alla sfida di Cercola della Primavera, spicca il doppio confronto casalingo contro il Cagliari. Sia l’Under 16 che l’Under 15 scenderanno in campo alle 15.00 per blindare e consolidare il primato in classifica. Infine, la Primavera femminile farà visita al Brescia per difendere i piani alti della graduatoria.

La visione di Tare e Allegri per il futuro

L’attenzione riservata da Igli Tare al settore giovanile è massima; il dirigente albanese vuole trasformare il centro sportivo in una fucina di campioni pronti per il calcio professionistico. Parallelamente, Massimiliano Allegri resta in costante contatto con i tecnici delle giovanili, convinto che la solidità della formazione milanista del domani passi attraverso i risultati e la disciplina di oggi.