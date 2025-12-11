Milan Giovanili, il programma del weekend: trasferte importanti per Under 15 e Under 16

Milan Giovanili, il programma del weekend: sfide importanti e cruciali per l’Under 15 e l’Under 16. La Primavera di Renna invece…

Il Settore Giovanile rossonero si prepara a un fine settimana denso di impegni, che vedrà in campo dalla Primavera alle formazioni Under 10, con un mix di partite casalinghe e trasferte cruciali.

Milan Giovanili, Dalla Primavera al Derby di Zingonia

Il programma si apre venerdì pomeriggio, 12 dicembre, con la Primavera di Mister Renna che affronterà il Bologna in trasferta per la 15ª giornata di campionato. Sabato, i riflettori si accenderanno sull’Under 15 Femminile contro il Barona Sporting, sull’Under 18 a Verona e sulle sfide cittadine delle formazioni Under 11 e 10.

La giornata più ricca sarà domenica 14 dicembre, con una mattinata interamente rossonera al PUMA House of Football. La casa del settore giovanile ospiterà l’Under 10 Femminile, l’Under 17 contro l’Udinese, l’Under 11 Femminile e, a seguire, la Primavera Femminile che sfiderà l’Hellas Verona. In contemporanea, le formazioni Under 15 e Under 16 affronteranno una trasferta cruciale e sempre sentita contro l’Atalanta a Zingonia.