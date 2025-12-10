Milan Giovanili, presenti anche Leao, Modric, Maignan e Loftus-Cheek alla Festa di Natale dei giovani rossoneri

Milan Giovanili, la Festa di Natale dei giovani rossoneri ha degli ospiti speciali: presenti Leao, Modric, Maignan e non solo

Il Milan ha celebrato la tradizionale Festa di Natale del Settore Giovanile con un evento speciale a San Siro, riunendo l’intera famiglia milanista, dalle Prime Squadre ai giovani atleti e atlete. Questo momento di incontro, gioco e condivisione ha visto i giovani rossoneri impegnati in un percorso a tappe ricco di sorprese all’interno dello stadio.

La prima tappa è stata dedicata a Fondazione Milan. Qui, quattro “aiutanti” speciali — Mike Maignan, Ruben Loftus-Cheek, Monica Renzotti e Nadin Sorelli — hanno raccolto giocattoli. Questi doni, frutto delle elargizioni del periodo natalizio, sono destinati agli Ospedali pediatrici di Milano.

Milan Giovanili: Gioco, Donazioni e High Five sotto il Tunnel

La seconda tappa ha portato adrenalina e divertimento. Tutte le squadre giovanili sono state coinvolte in una sfida su un biliardino di dimensioni record, con ben undici stecche. A guidare le due formazioni c’erano star del calibro di Rafael Leão e Emilie Kyvag da un lato, e Luka Modrić e S. Park dall’altro. Infine, la terza tappa ha realizzato il sogno di molti: i giovani sono entrati nello spogliatoio del Milan, dove hanno ricevuto le sciarpe ufficiali. L’emozione culminante è arrivata nel tunnel di San Siro, dove erano attesi da tutti i calciatori e le calciatrici delle Prime Squadre maschile e femminile per i tradizionali high five.