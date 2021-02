Milan, giornata di vigilia: il programma completo tra campo e conferenza, domani c’è lo Spezia, snodo fondamentale prima del Derby

Milan, giornata di vigilia: il programma completo tra campo e conferenza, domani c’è lo Spezia, snodo fondamentale prima del Derby. Intanto la squadra si è allenata anche ieri (LEGGI IL REPORT).

IL PROGRAMMA ODIERNO- Come riporta acmilan.com, il programma di oggi, venerdì 12 febbraio, prevede in ordine cronologico la conferenza stampa di Pioli in programma alle 12.00 e a seguire la rifinitura alle 14.00. Poi la partenza per La Spezia.