Milanello, penultimo allenamento verso lo Spezia: Tonali parzialmente in gruppo

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista dell’ormai imminente trasferta di campionato contro lo Spezia

Questa mattina una splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo turno di campionato, che vedrà il Milan impegnato a La Spezia sabato 13 febbraio alle 20.45. Presenti a Milanello anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare poi squadra subito in campo, sul centrale, per proseguire nel riscaldamento con una serie di torelli a tema seguiti da alcuni esercizi atletici con l’ausilio degli ostacoli bassi. Al termine, spazio alla parte tattica della sessione odierna. Infine, la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 12 FEBBRAIO

Il programma di domani, venerdì 12 febbraio, prevede inizialmente la conferenza stampa di Mister Pioli in programma alle 12.00 e a seguire la rifinitura alle 14.00. Dopodiché, la partenza per La Spezia.

Fonte: acmilan.com

Sta tornando Tonali

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milan News 24 Sandro Tonali ha svolto oggi lavoro parziale insieme al resto del gruppo. Il centrocampista rossonero conserva ancora qualche chance di convocazione per il match di sabato.