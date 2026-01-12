Milan Genoa, Cesari torna sul match di San Siro: Ostigard su Fullkrug era rigore! Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato italiano si infiamma non solo per le giocate spettacolari, ma anche per le decisioni arbitrali che continuano a far discutere esperti e tifosi. Al centro del dibattito c’è l’ultimo match dei rossoneri contro il Genoa, dove un episodio in area di rigore ha scatenato l’ira della critica. Secondo quanto riportato dalla fonte Pressing, il noto ex arbitro Graziano Cesari, moviolista esperto e volto storico della televisione sportiva, ha analizzato duramente il contatto tra Leo Ostigard, difensore norvegese di grande fisicità, e Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco del Diavolo.

Il confronto con Inter-Napoli: disparità di giudizio?

Durante la trasmissione, Cesari ha messo in relazione l’episodio di San Siro con il penalty concesso in Inter-Napoli per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Nonostante la dinamica sia apparsa molto simile, il verdetto sul campo è stato opposto, penalizzando la squadra di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che sta cercando di riportare ordine e disciplina tattica a Milanello.

Cesari è stato categorico: “Il piede sinistro di Ostigard va a colpire il piede sinistro di Füllkrug. Chiaramente sta cercando di colpire il pallone, ma l’intervento è scorretto e va punito assolutamente”. L’ex fischietto ha definito il rigore per il Diavolo come “netto”, sottolineando una confusione nella gestione tra VAR e AVAR che avrebbe impedito la corretta assegnazione della massima punizione ai rossoneri.

L’impatto sul nuovo corso di Allegri e Tare

Questi episodi arbitrali arrivano in un momento cruciale per il progetto tecnico. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua fermezza e la capacità di proteggere la squadra nelle sedi opportune, osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che ogni punto perso può essere decisivo nella corsa al titolo. Dal canto suo, Massimiliano Allegri, nonostante il torto subito, continua a lavorare sulla solidità del gruppo per evitare che episodi esterni condizionino il cammino dei rossoneri.

Il Milan di questa stagione, costruito con intelligenza da Igli Tare e guidato dall’esperienza di Allegri, punta a superare anche queste avversità burocratiche. Tuttavia, il grido d’allarme lanciato da Graziano Cesari a Pressing riaccende i riflettori sulla necessità di una maggiore uniformità nelle decisioni tecnologiche, per evitare che il cammino del Diavoloverso i vertici venga rallentato da sviste evitabili.