Milan-Genoa: il vice Ibra, l’ipotesi di mercato, la Champions ed il sogno olandese. Sono questi gli elementi in campo oggi al Meazza. Il Corriere della sera a pag. 43 fa il punto della situazione, andando oltre con l’immaginazione, vale a dire ad un mercato indirizzato ad un sogno grande. Ma andiamo per gradi.

LA SFIDA- Il primo aspetto che il quotidiano sottolinea è quello riguardante la sfida interna tra Leao, in qualità di vice Ibra e Scamacca, prossimo probabile acquisto rossonero, previo qualificazione Champions.

IL SOGNO OLANDESE- E di qualificazione Champions, che non potrà prescindere dal vincere con Genoa, si parla anche per portare il sogno oltre l’ostacolo, vale a dire l’acquisto che da anni la società rossonera vorrebbe effettuare, come colpo del decennio. Parliamo di Depay, ventisettenne in scadenza a giugno con il Lione: “I nomi sull’agenda di Maldini e Massara sono diversi- si legge- fra loro compaiono anche quello di Vlahovic e quello di Scamacca, che sarà in campo oggi, anche se uno che farebbe al caso è l’olandese Depay, in scadenza col Lione a giugno: ha 27 anni e ai piani alti di Casa Milan piace parecchio. Da tempo”.