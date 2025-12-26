Milan, Gabbia è sempre più fondamentale. Senza di lui la difesa rossonera soffre: il dato

Milan, i numeri non mentono: con Gabbia la difesa rossonera è più solida. Ecco il dato riguardo il difensore italiano

Matteo Gabbia sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione. Il difensore, che sente la maglia rossonera come una seconda pelle, ha compiuto un salto di qualità straordinario, trasformandosi in un leader silenzioso ma efficace. Questa evoluzione non è passata inosservata: oltre a diventare un punto fermo della retroguardia di Massimiliano Allegri, Gabbia ha ottenuto con merito la prestigiosa convocazione nella Nazionale di Luciano Spalletti, coronando un percorso di crescita iniziato con il ritorno dal prestito al Villarreal.

Il momento di massima gloria resta il gol decisivo segnato nel derby contro l’Inter della scorsa stagione, una rete che ha cambiato la percezione del giocatore agli occhi dei tifosi e della critica. In questo campionato, Gabbia ha confermato il suo status giocando 15 partite ufficiali e dimostrando una disciplina esemplare, con appena due cartellini gialli ricevuti. La sua capacità di guidare il reparto con consapevolezza e pulizia negli interventi lo ha reso l’uomo di fiducia del tecnico toscano per blindare la difesa.

Milan, il recupero dall’infortunio e il gol sfiorato a Lecce

Attualmente, il centrale è alle prese con un brutto infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco, ma le notizie che arrivano da Milanello sono rassicuranti: il percorso di recupero procede positivamente. C’è ancora un pizzico di amarezza per la trasferta di Lecce, dove un gol annullato ingiustamente nel primo tempo gli ha negato quello che sarebbe stato il suo primo squillo stagionale, un premio che avrebbe suggellato una prima parte di annata praticamente perfetta.

Nonostante lo stop forzato, l’importanza di Gabbia nell’economia tattica del Milan resta immutata. La squadra attende con ansia il suo ritorno per riavere quel pilastro difensivo capace di dare sicurezza a tutto il reparto. La sua storia è l’esempio di come il lavoro duro e l’attaccamento ai colori possano portare un giovane del vivaio a diventare il cuore pulsante della difesa del club più titolato d’Italia.