Milan Futuro Vogherese 2-2, Ibrahimovic e Borsani non bastano: la squadra di Oddo non va oltre il pareggio

Milan Futuro Vogherese 2-2, i ragazzi di Oddo non vanno oltre il pareggio interno. Non bastano i gol di Ibrahimovic e Borsani

Il 2025 del Milan Futuro va in archivio con un pareggio esterno ricco di emozioni e spunti interessanti. Sul campo della Vogherese, la formazione guidata da Massimo Oddo ha strappato un 2-2 al termine di una gara di grande sacrificio, riuscendo a rimontare per ben due volte lo svantaggio. Protagonista assoluto della prima frazione è stato Maximilian Ibrahimović, apparso in uno stato di grazia: dopo diverse conclusioni pericolose, l’attaccante ha risposto al gol lampo di Palma con un sinistro chirurgico all’incrocio dei pali, siglando l’1-1 che ha ristabilito l’equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa, nonostante il nuovo vantaggio locale firmato da Zito, i rossoneri non hanno perso la bussola, trovando il definitivo pareggio grazie alla zampata di Emanuele Borsani, sempre più uomo provvidenza per Oddo dopo il gol già decisivo contro la Castellanzese. Questa solidità mentale e la capacità di reagire alle avversità sono segnali che piacciono molto a Massimiliano Allegri. Il tecnico della prima squadra, infatti, osserva con estrema attenzione la crescita di questi profili, consapevole che il progetto Milan Futuro è il serbatoio fondamentale per alimentare il suo parco giocatori con elementi pronti al salto di categoria.

Milan Futuro, Striscia positiva e sguardo rivolto al 2026

Il punto ottenuto permette al Milan di allungare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, mantenendo a sette le lunghezze di distacco dalla capolista. Per Allegri, poter contare su giovani con il senso del gol come Ibrahimović e la freddezza di Borsani rappresenta una garanzia per il futuro del club. Ora la sosta servirà per ricaricare le pile in vista della ripresa del 4 gennaio contro la Leon, dove l’obiettivo sarà trasformare questi pareggi in vittorie per accorciare ulteriormente la classifica e continuare il processo di maturazione sotto gli occhi attenti di Milanello.