Milan Futuro: 2-2 a Voghera e bilancio di fine anno. Il resoconto del match e la classifica aggiornata
Milan Futuro, l’U23 rossonera di Massimo Oddo impatta 2-2 a Voghera nell’ultimo impegno del 2025. La classifica aggiornata
Il Milan Futuro di Massimo Oddo chiude il suo 2025 con un pareggio agrodolce sul campo della Vogherese, terzultima in classifica. In quella che è stata l’ultima giornata del girone d’andata, i rossoneri non sono riusciti a strappare i tre punti, impattando sul 2-2 in una gara ricca di ribaltamenti.
Milan Futuro, la cronaca del match
La sfida si mette subito in salita per i ragazzi di Oddo, che subiscono il gol del vantaggio locale al 32° minuto con Palma. La reazione rossonera è però immediata: ci pensa il solito Ibrahimovic a ristabilire l’equilibrio, firmando il suo quinto gol stagionale. Nella ripresa la Vogherese torna avanti con Zito, ma il Milan Futuro trova la forza per il definitivo pareggio al 73° grazie alla rete di Borsani.
La classifica a metà percorso
Al termine del girone d’andata, la situazione nelle zone nobili della classifica vede il Milan Futuro lottare per un posto nei playoff, in un campionato estremamente equilibrato dominato dalla Folgore Caratese.
|Pos
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Folgore Caratese
|38
|19
|2
|Brusaporto
|35
|19
|3
|Casatese
|33
|19
|4
|Milan Futuro
|31
|19
|5
|Chievo
|30
|19