 Milan Futuro: 2-2 a Voghera e bilancio di fine anno
Connect with us

News

Milan Futuro: 2-2 a Voghera e bilancio di fine anno. Il resoconto del match e la classifica aggiornata

Published

2 ore ago

on

By

Oddo

Milan Futuro, l’U23 rossonera di Massimo Oddo impatta 2-2 a Voghera nell’ultimo impegno del 2025. La classifica aggiornata

Il Milan Futuro di Massimo Oddo chiude il suo 2025 con un pareggio agrodolce sul campo della Vogherese, terzultima in classifica. In quella che è stata l’ultima giornata del girone d’andata, i rossoneri non sono riusciti a strappare i tre punti, impattando sul 2-2 in una gara ricca di ribaltamenti.

Milan Futuro, la cronaca del match

La sfida si mette subito in salita per i ragazzi di Oddo, che subiscono il gol del vantaggio locale al 32° minuto con Palma. La reazione rossonera è però immediata: ci pensa il solito Ibrahimovic a ristabilire l’equilibrio, firmando il suo quinto gol stagionale. Nella ripresa la Vogherese torna avanti con Zito, ma il Milan Futuro trova la forza per il definitivo pareggio al 73° grazie alla rete di Borsani.

La classifica a metà percorso

Al termine del girone d’andata, la situazione nelle zone nobili della classifica vede il Milan Futuro lottare per un posto nei playoff, in un campionato estremamente equilibrato dominato dalla Folgore Caratese.

PosSquadraPuntiPG
1Folgore Caratese3819
2Brusaporto3519
3Casatese3319
4Milan Futuro3119
5Chievo3019
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.