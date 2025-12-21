Formazioni ufficiali Vogherese Milan Futuro: le scelte di Alberici e Oddo

Formazioni ufficiali Vogherese Milan Futuro: di seguito le scelte di Alberici e Oddo per la sfida in programma oggi alle 14:30

Tutto pronto allo Stadio “Giovanni Parisi” per la sfida tra Vogherese e Milan Futuro, valida per la 17ª giornata del Girone B di Serie D. Si chiude oggi il girone d’andata e l’anno solare per i ragazzi di Massimo Oddo, reduci dal convincente 3-1 rifilato alla Castellanzese che li ha proiettati al 5° posto in classifica con 27 punti.

Obiettivo zone alte

Il Milan Futuro cerca i tre punti per accorciare sulla zona podio (occupata da Casatese e Chievo a quota 29), approfittando del momento difficile della Vogherese, attualmente sedicesima e in piena zona playout. Oddo conferma il 4-3-3 affidandosi al tridente composto da Ossola, Asanji e Maximilian Ibrahimović. In difesa agisce la coppia centrale Zukic-Dutu davanti a Bouyer, preferito a Torriani.

Formazioni ufficiali Vogherese Milan Futuro

VOGHERESE (4-3-3): Mangano; Castegnaro, Ricci, Prinelli, Maglione; Palma, Gerevini, Zito; Careddu, Molinari, Soares. All.: Alberici.

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca; Branca, Sala, Eletu; Ossola, Asanji, Ibrahimovic. All.: Oddo.