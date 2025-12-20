Milan Futuro: ultima chiamata del 2025 sul campo della Vogherese

Milan Futuro, domani ultima chiamata del 2005 per la squadra di Massimo Oddo: i rossoneri cercano continuità

Il Milan Futuro si prepara a chiudere il proprio 2025 con un appuntamento cruciale per la classifica e il morale. Domani, domenica 21 dicembre alle ore 14:30, i ragazzi di Massimo Oddo scenderanno in campo allo Stadio Comunale “Giovanni Parisi” contro la Vogherese per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie D.

Milan Futuro, momento d’oro per i giovani rossoneri

La squadra arriva a questa sfida, l’ultima del girone d’andata, in un eccellente stato di forma. Il Milan Futuro è reduce da quattro risultati utili consecutivi, tra cui le vittorie contro Varesina (2-1) e Castellanzese (3-1), che hanno permesso alla compagine Under 23 di risalire fino al 5° posto in classifica con 27 punti.

L’avversario: Vogherese a caccia di punti salvezza

Il compito non sarà scontato: la Vogherese occupa attualmente la terzultima posizione (16°) con 12 punti e ha un disperato bisogno di muovere la classifica per uscire dalla zona calda.

Nota per i tifosi: Come confermato ufficialmente, la gara non avrà nessuna copertura televisiva o streaming in diretta. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti tramite i canali social del club o l’App Ufficiale AC Milan, dove verranno pubblicati gli highlights nel post-partita.