 Milan Futuro, la magia della ripresa: Magrassi decisivo
Milan Futuro, la magia della ripresa: Ibrahimovic e un gol da cineteca di Magrassi regalano la vittoria in rimonta contro la Varesina

Milan news 24

Published

9 minuti ago

on

By

magrassi

Milan Futuro, la magia di Magrassi: il Diavolo vince in rimonta dopo il vantaggio iniziale della Varesina, tre punti fondamentali per morale e classifica

Il Milan Futuro conquista una vittoria in rimonta fondamentale, superando la Varesina con un secondo tempo d’assalto. La gara, valida per il campionato di Serie D (Girone B), era iniziata in salita per i rossoneri, subito in svantaggio al quarto minuto, seguiti da un primo tempo scialbo e privo di grandi emozioni.

La ripresa ha offerto un copione completamente diverso: il Diavolo è tornato in campo più intraprendente e preciso, ribaltando il risultato con due gran bei gol. Il pareggio è arrivato grazie a Ibrahimovic, che ha insaccato da due passi al termine di un bello scambio sulla destra orchestrato da Scotti e Cappelletti.

Allo scadere, è stata la magia di Magrassi a chiudere i conti con un tiro che si candida a essere il «gol dell’anno». Una vittoria importantissima che regala tre punti preziosi per il morale e la classifica.

