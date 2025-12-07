Formazioni ufficiali Varesina Milan Futuro: le scelte di Spilli e Oddo

Formazioni ufficiali Varesina Milan Futuro: di seguito le scelte di Spilli e Oddo per la sfida in programma oggi pomeriggio

È grande attesa per la sfida valida per il campionato di Serie D (Girone B) tra la Varesina e il Milan Futuro. L’allenatore Massimo Oddo ha scelto un 4-2-3-1 offensivo per affrontare la Varesina, puntando subito su talenti di prospettiva per conquistare i tre punti.

La formazione del Milan Futuro vedrà il giovanissimo Ibrahimovic agire sulla trequarti, affiancato da Domnitei e Sia a supporto dell’unica punta Asanji. A centrocampo, la coppia Sala-Eletu avrà il compito di dettare i ritmi, mentre la difesa sarà guidata da Dutu e Zukic al centro. La Varesina di Spilli risponde con una formazione solida e collaudata. Si prevede un match combattuto e ad alta intensità nel proseguimento di questa stagione.

Formazioni ufficiali Varesina Milan Futuro

VARESINA (All. Spilli): Lorenzi, Miconi, Vaz, Cavalli, Larhrib, Costantino, Guri, Alari, Caverzasi, Valisena, Grieco. A disp.: Bovi, Rosa, Chiesa, Sassi, Ornaghi, Grassi, Testa, Baldo, Baud Banaga.

MILAN FUTURO (4-2-3-1) (All. Oddo): Pittarella; Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca; Sala, Eletu; Ibrahimovic, Domnitei, Sia; Asanji. A disp.: Bouyer, Minotti, Nolli, Borsani, Branca, Ossola, Scotti, Magrassi, Perera.