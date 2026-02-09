Milan Futuro, lo Stadio Chinetti si rinnova: lavori conclusi entro il 2026

Milan Futuro: lo stadio di Solbiate Arno attraversa una fase di riqualificazione per garantire alla seconda squadra rossonera un impianto moderno

Il processo di ammodernamento dello Stadio Felice Chinetti, impianto di riferimento per le sfide casalinghe del Milan Futuro, procede verso tappe fondamentali. Secondo quanto riferito da Malpensa24.it, il sindaco di Solbiate Arno, Oreste Battiston, ha delineato i tempi per la chiusura del cantiere, fissando l’obiettivo per la fine del 2026. Nonostante gli accordi contrattuali permettano tempistiche più ampie, la speranza dell’amministrazione comunale è quella di ultimare i lavori con discreto anticipo rispetto alla scadenza ufficiale.

Il piano di ristrutturazione e i costi

L’intervento complessivo, dal valore di quasi 2,5 milioni di euro, riguarda diverse aree nevralgiche della struttura. Una parte significativa del progetto, relativa alla tribuna scoperta e alla messa in sicurezza dei magazzini tramite impermeabilizzazione, è ormai prossima alla conclusione. Il cronoprogramma prevede ora lo spostamento dei lavori sulla tribuna B, ovvero quella dotata di copertura parziale. Successivamente, l’opera di restyling coinvolgerà anche i locali tecnici, con il rifacimento completo degli spogliatoi e della struttura dedicata all’accoglienza delle squadre durante le competizioni domenicali.

L’impegno del club rossonero

In parallelo agli sforzi comunali, il club di via Aldo Rossi ha già investito ingenti risorse per adeguare il Chinetti agli standard della categoria. Sotto la direzione tecnica di Daniele Bonera — ex difensore rossonero di grande esperienza internazionale, oggi impegnato nella crescita dei giovani talenti della formazione Under 23 — la società ha speso circa un milione di euro.

Questi fondi sono stati impiegati per rispondere alle richieste della Lega Pro, intervenendo in modo massiccio sul sistema di illuminazione, sulla posa di nuovi seggiolini e sulla creazione di una tribuna stampa funzionale. Per prevenire qualsiasi interruzione delle attività, il Diavolo ha inoltre dotato l’impianto di due generatori moderni, del valore di circa 400.000 euro, capaci di garantire il funzionamento delle luci e dei servizi anche in caso di improvvisi blackout. Grazie a questi interventi, la casa dei giovani rossoneri si attesta come una struttura all’avanguardia per il calcio professionistico di Serie C.