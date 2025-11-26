Milan Futuro Real Calepina 1-0, il gol di Ossola blinda il successo dei rossoneri: il resoconto del match

Connect with us

Milan news 24

Published

41 secondi ago

on

By

Oddo

Milan Futuro Real Calepina 1-0, i rossoneri di Oddo tornano alla vittoria con un gol di Ossola: il resoconto del match

Il Milan Futuro torna finalmente alla Vittoria superando il Real Calepina nel recupero del campionato. Il risultato finale di 1-0 è stato deciso da un gran gol messo a segno da Ossola nel corso della ripresa. Nonostante il successo e il prezioso bottino dei tre punti, la prestazione dei ragazzi allenati da Oddo è stata caratterizzata dalla consueta tendenza a sprecare troppe occasioni. La squadra ha creato molto, ma la differenza reti non rende giustizia al volume di gioco prodotto a causa di errori di misura e scelte sbagliate nelle zone decisive del campo.

La partita, tuttavia, ha messo in evidenza alcune individualità molto promettenti che hanno sostenuto l’azione del Milan Futuro.

Milan Futuro Real Calepina, i rossoneri tornano alla vittoria

Tra le note più liete della Vittoria spicca la prestazione di Victor Eletu. Il centrocampista si è dimostrato il fulcro del gioco, con tutti i palloni in mezzo al campo che sono passati dai suoi piedi, orchestrando la manovra. Un plauso va anche a David Odogu, difensore classe 2006 arrivato dalla prima squadra per rinforzare la formazione in questa occasione. Odogu è stato autore di un intervento cruciale nel primo tempo: dopo un errore commesso da Cappelletti, è riuscito a recuperare a campo aperto, sventando un gol che sembrava ormai fatto e blindando il risultato in favore del Milan Futuro.

